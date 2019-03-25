В Симферополе возбудили дело по факту организации незаконной свалки

В Симферополе возбудили уголовное дело по факту организации незаконной свалки, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, полицейские обнаружили отходы на одном из земельных участков. Территория для этого не предназначена. Ущерб от загрязнения почвы оценивается в 4,8 млн рублей.

В организации незаконной свалки подозревают одного из бывших руководителей мэрии и директора муниципального предприятия по сбору и перевозке отходов.

Дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

В феврале сообщалось, что в Крыму приняли меры по ликвидации 500 несанкционированных свалок.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области разработали интерактивную карту пунктов раздельного сбора мусора, приёма вторсырья и опасных отходов.