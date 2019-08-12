В Кузбассе в ДТП с грузовиком погибли три человека

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В Мариинском районе Кемеровской области при столкновении грузовика и автомобиля погибли три человека, ещё трое, включая ребёнка, были госпитализированы. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь по направлению от посёлка Калининский в сторону города Мариинска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате аварии погибли водитель Toyota и два его пассажира.

Три пассажира грузовика, в том числе четырёхлетний ребенок, с различными травмами были доставлены в больницу.

Ранее в Подмосковье при столкновении грузовика, микроавтобуса и автомобиля погибли четыре человека, ещё семеро пострадали.

В июне портал «Юга.ру» передавал, что в ДТП с участием шести автомобилей в Ставропольском крае пострадали шесть человек.

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