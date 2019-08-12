В Кузбассе в ДТП с грузовиком погибли три человека
«По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь по направлению от посёлка Калининский в сторону города Мариинска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter», — говорится в сообщении пресс-службы.
В результате аварии погибли водитель Toyota и два его пассажира.
Три пассажира грузовика, в том числе четырёхлетний ребенок, с различными травмами были доставлены в больницу.
Ранее в Подмосковье при столкновении грузовика, микроавтобуса и автомобиля погибли четыре человека, ещё семеро пострадали.
В июне портал «Юга.ру» передавал, что в ДТП с участием шести автомобилей в Ставропольском крае пострадали шесть человек.