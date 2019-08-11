В Москве около 240 тысяч человек участвовали в богослужениях по случаю Курбан-байрама
- РИА Новости
«Празднование Курбан-байрама проходит нормально, завершились богослужения, в них приняли участие порядка 240 тыс. человек. Богослужения проходили на шести площадках — это четыре мечети и площадки вокруг них и ещё две площадки вне мечетей», — цитирует ТАСС Сучкова.
Он отметил, что «всё прошло организованно, без каких-либо проблем».
Сучков также сообщил, что все ограничения движения, введённые в связи с праздником, сняты.
Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.