В Москве около 240 тысяч человек участвовали в богослужениях по случаю Курбан-байрама

Руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков сообщил, что в Москве в богослужениях по случаю Курбан-байрама на шести площадках приняли участие около 240 тыс. человек.

«Празднование Курбан-байрама проходит нормально, завершились богослужения, в них приняли участие порядка 240 тыс. человек. Богослужения проходили на шести площадках — это четыре мечети и площадки вокруг них и ещё две площадки вне мечетей», — цитирует ТАСС Сучкова.

Он отметил, что «всё прошло организованно, без каких-либо проблем».

Сучков также сообщил, что все ограничения движения, введённые в связи с праздником, сняты.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.