В Москве около 240 тысяч человек участвовали в богослужениях по случаю Курбан-байрама

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Руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков сообщил, что в Москве в богослужениях по случаю Курбан-байрама на шести площадках приняли участие около 240 тыс. человек.
В Москве около 240 тысяч человек участвовали в богослужениях по случаю Курбан-байрама
  • РИА Новости

«Празднование Курбан-байрама проходит нормально, завершились богослужения, в них приняли участие порядка 240 тыс. человек. Богослужения проходили на шести площадках — это четыре мечети и площадки вокруг них и ещё две площадки вне мечетей», — цитирует ТАСС Сучкова.

Он отметил, что «всё прошло организованно, без каких-либо проблем».

Сучков также сообщил, что все ограничения движения, введённые в связи с праздником, сняты.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

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