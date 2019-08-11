Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

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Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
  • РИА Новости

«Отрадно, что российские мусульмане бережно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов и дедов, воспитывают в подрастающем поколении уважение к истории, традициям и обычаям предков», — говорится в послании.

Российский лидер отметил вклад мусульманских организаций в развитие плодотворного сотрудничества с государственными и общественными институтами, в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в России.

Ранее Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

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