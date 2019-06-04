Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

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Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

Как отметил глава государства, этот праздник побуждает к добру и милосердию, к заботе о тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

В поздравлении подчёркивается, что мусульманские организации вносят достойный вклад в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, а также последовательно и решительно выступают против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма.

«Желаю вам мира, благополучия и всего наилучшего», — говорится в послании президента.

В этом году 4 июня мусульмане по всему миру начинают отмечать Ураза-байрам — праздник разговления. В этот день завершается месячный пост. В Москве на утренний намаз у Соборной мечети собрались тысячи верующих.

RT вёл прямую трансляцию.

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