Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отметил глава государства, этот праздник побуждает к добру и милосердию, к заботе о тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

В поздравлении подчёркивается, что мусульманские организации вносят достойный вклад в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, а также последовательно и решительно выступают против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма.

«Желаю вам мира, благополучия и всего наилучшего», — говорится в послании президента.

В этом году 4 июня мусульмане по всему миру начинают отмечать Ураза-байрам — праздник разговления. В этот день завершается месячный пост. В Москве на утренний намаз у Соборной мечети собрались тысячи верующих.

RT вёл прямую трансляцию.