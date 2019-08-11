Власти Ачинска предупредили жителей о промышленных взрывах
- РИА Новости
Соответствующее сообщение появилось на портале мэрии.
Указывается, что промышленные взрывы запланированы на территории известнякового рудника в пригороде Ачинска.
«13, 14 ,15, 16 августа с 12:00 до 13:00 часов (с 8:00 до 9:00 мск) на территории Мазульского известнякового рудника Ачинского глинозёмного комбината будут проводиться плановые взрывные работы», — говорится в сообщении.
В мэрии добавили, что взрывы на руднике регулярно осуществляются для добычи горной массы. Местных жителей призвали соблюдать спокойствие.
Общее число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов под Ачинском составило 30 человек.