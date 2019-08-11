Источник: при взрывах под Ачинском пострадали 30 человек

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В результате двух инцидентов со взрывами боеприпасов на складе в Ачинском районе Красноярского края пострадали 30 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«По уточнённым данным, при взрывах 5 и 9 августа всего пострадал 31 человек, из них один погиб», — сообщил представитель экстренных служб.

По его словам, 5 августа при взрывах один человек погиб и ещё 14 пострадали, а при повторной серии взрывов 9 августа были травмированы ещё 16 человек.

Взрывы на складе в Ачинском районе произошли 5 августа и спустя четыре дня возобновились из-за попадания молнии.

Ранее руководитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил, что возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали.

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