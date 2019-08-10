Российские школьники получили золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

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Четыре российских школьника получили золотые медали по итогам 31-й Международной олимпиады по информатике (IOI), которая прошла в столице Азербайджана.
Российские школьники получили золотые медали на Международной олимпиаде по информатике
  • © сайт Минпросвещения России / Оргкомитет Олимпиады

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что обладателями наград стали ученик 11-го класса лицея имени Н.И. Лобачевского при Казанском федеральном университете Ильдар Гайнуллин, выпускник Президентского физико-математического лицея №239 в Санкт-Петербурге Александр Морозов, выпускник Специализированного учебно-научного центра МГУ Владимир Романов и ученик 10-го класса московской школы «Интеллектуал» Егор Лифарь.

Как указывает агентство, четыре золотые медали позволили российской сборной занять первое место в медальном зачёте и опередить команды из США и Китая, которые оказались на втором и третьем местах соответственно.

Уточняется, что всего в олимпиаде принимали участие более 600 учащихся из 88 стран и регионов. Золотые медали на соревнованиях завоевали 28 школьников, серебряные — 54, бронзовые награды достались 81 участнику. Абсолютным победителем олимпиады стал Бенджамин Чи, выступающий за сборную США.

В мае сообщалось, что школьник из Москвы Григорий Бобков стал абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады, которая прошла в Австралии.

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