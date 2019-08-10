МВД сообщило об аресте мародёра из Ачинского района

В Ачинском районе Красноярского края, где на военном складе произошли взрывы, арестовали подозреваемого в серии квартирных краж, произошедших в эвакуированных деревнях.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника регионального главка МВД Александра Речицкого.

«Один человек сегодня арестован сроком на два месяца решением Ачинского суда... Воспользовался случаем, когда люди уходили из своих домов, совершил четыре таких преступления. Сегодня он раскаивается», — сообщил Речицкий.

По словам начальника ГУ МВД, следственные действия будут продолжены, когда в населённых пунктах снимут ограничения.

При этом пострадавшие уже получили обратно своё имущество и деньги.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс дал поручение краевому главку МВД не допустить разгула мародёров в Ачинском районе.