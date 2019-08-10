Врио главы Ингушетии прокомментировал взрыв на автозаправке

Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов прокомментировал взрыв на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в городе Сунжа на севере республики.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Калиматова.

«Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко и министр внутренних дел по Ингушетии Михаил Коробкин постоянно держат меня в курсе событий. Рекомендовал им разобраться в причинах аварии и провести обследование объектов, подобных тому, на котором произошёл взрыв, на предмет соответствия нормам безопасности», — сказал он.

Вместе с этим он поручил обеспечить транспортировку пострадавших в результате происшествия в клиники Москвы, если возникнет такая необходимость.

Отдельно Калимов пожелал получившим травмы из-за взрыва скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что на газовой заправке в Ингушетии произошёл взрыв, а результате которого пострадали шесть человек.

Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия.