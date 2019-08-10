Врио главы Ингушетии прокомментировал взрыв на автозаправке
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Калиматова.
«Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко и министр внутренних дел по Ингушетии Михаил Коробкин постоянно держат меня в курсе событий. Рекомендовал им разобраться в причинах аварии и провести обследование объектов, подобных тому, на котором произошёл взрыв, на предмет соответствия нормам безопасности», — сказал он.
Вместе с этим он поручил обеспечить транспортировку пострадавших в результате происшествия в клиники Москвы, если возникнет такая необходимость.
Отдельно Калимов пожелал получившим травмы из-за взрыва скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что на газовой заправке в Ингушетии произошёл взрыв, а результате которого пострадали шесть человек.
Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия.