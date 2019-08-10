В Крыму пригласили депутатов Рады посетить полуостров

Короткая ссылка
Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил лидера украинской партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрия Бойко и делегацию украинских депутатов посетить полуостров для формирования однозначной позиции по российскому статусу Крыма.
В Крыму пригласили депутатов Рады посетить полуостров
  • РИА Новости

«Бойко вместе с представителями своей партии и фракции в Верховной раде Украины может приехать в Крым для прямого общения с крымчанами», — заявил он.

По его словам, Бойко должен сформировать чёткую позицию по Крыму и запретить членам своей партии, «пришедшей к власти на риторике налаживания взаимоотношений с Россией», делать «провокационные и несогласованные» заявления.

Гемпель добавил, что в случае согласования визита украинской стороны по линии МИД России представители Крыма готовы встретить делегацию.

Таким образом Гемпель прокомментировал заявление депутата от партии Бойко Олега Волошина о том, что Россия якобы является «воюющей стороной по вопросу Крыма».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказалось за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить