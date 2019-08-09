Силуанов прокомментировал повышение рейтинга России агентством Fitch

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва рассчитывает на повышение суверенного рейтинга страны от агентств Standard & Poor's и Moody's вслед за Fitch Ratings.

«Мы рассчитываем, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами «большой тройки», — приводит Интерфакс слова Силуанова. 9 августа международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». В июле сообщалось, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) сохранило кредитный рейтинг России на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.