Силуанов прокомментировал повышение рейтинга России агентством Fitch

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва рассчитывает на повышение суверенного рейтинга страны от агентств Standard & Poor's и Moody's вслед за Fitch Ratings.

«Мы рассчитываем, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами «большой тройки», — приводит Интерфакс слова Силуанова.

9 августа международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

В июле сообщалось, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) сохранило кредитный рейтинг России на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

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