В Татарстане обнаружили незаконную свалку, нанёсшую ущерб природе на 2,8 млн рублей

Житель Альметьевска причинил ущерб природе на 2,8 млн рублей из-за организации незаконной свалки, сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Во время вертолётного облёта сотрудники ведомства обнаружили, что мужчина на своём участке складировал битые ртутные лампы, отходы линолеума и битумной кровли. Как утверждал владелец, с помощью мусора он хотел поднять участок, склонный к подтоплению.

Площадь захламления оценивается в 3,4 тыс. кв. метров, передаёт «Реальное время». В отношении собственника составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что под Ульяновском из-за свалки опасных отходов возбуждено уголовное дело.