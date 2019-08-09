В Татарстане обнаружили незаконную свалку, нанёсшую ущерб природе на 2,8 млн рублей
- РИА Новости
Во время вертолётного облёта сотрудники ведомства обнаружили, что мужчина на своём участке складировал битые ртутные лампы, отходы линолеума и битумной кровли. Как утверждал владелец, с помощью мусора он хотел поднять участок, склонный к подтоплению.
Площадь захламления оценивается в 3,4 тыс. кв. метров, передаёт «Реальное время». В отношении собственника составлен административный протокол.
Ранее сообщалось, что под Ульяновском из-за свалки опасных отходов возбуждено уголовное дело.