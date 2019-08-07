Под Ульяновском из-за свалки опасных отходов возбуждено уголовное дело

В Ульяновской области следственные органы возбудили уголовное дело после обнаружения свалки опасных отходов в селе Луговом.

Как сообщили в прокуратуре региона, местная организация «Чистый город+» «складировала пластиковые ёмкости от пестицидов и агрохимикатов, полиэтилен» и другие отходы возле жилых домов в селе.

«Незаконные действия ООО «Чистый город+» повлекли угрозу экологической безопасности целого населённого пункта», — добавили в ведомстве.

Возбуждено дело по ст. 254 УК России об отравлении, о загрязнении или иной порче земли вредными продуктами хозяйственной деятельности.

«Свалка опасных производственных отходов в селе Луговом полностью ликвидирована», — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что из бюджета Тюменской области с начала 2019 года выделили 209 млн рублей на рекультивацию 435 свалок.