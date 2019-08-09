СМИ сообщили о снижении спроса на квас и мороженое в России
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- РИА Новости
Также отмечено снижение спроса на другие традиционно летние продукты, в том числе квас, пиво и прохладительные напитки.
Утверждается, что жители страны стали реже покупать даже арбузы и дыни.
В результате многие торговые сети начали предлагать скидки на «летние» товары.
Отмечается, что погода не отразилась на спросе на мясо для шашлыков.
Ранее «Роскачество» дало рекомендации по выбору напитков в жару.
Координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору качественного мороженого.