В Госдуме прокомментировали данные о популярном возрасте для рождения первого ребёнка

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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал данные Росстата, согласно которым в России в 2018 году большинству женщин, родивших первого ребёнка, было 26 лет.
В Госдуме прокомментировали данные о популярном возрасте для рождения первого ребёнка
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

«Если женщина рожает второго или третьего ребёнка в 26 лет — это хорошо, потому что это пик её репродуктивного возраста. Но если в 26 лет женщина рожает только первого ребёнка, то это не очень хорошо как для матери, так и для малыша, потому что природа готовит женщин к деторождению в гораздо более раннем возрасте», — заявил он.

По его словам, чтобы женщина могла как можно раньше начать реализовывать свою материнскую функцию, нужно, чтобы она была уверена в том, что будет социально защищена, что сохранит работу.

Со своей стороны, эксперт МГУ в области народонаселения и демографии Борис Денисов в беседе с Nation News высказал мнение, что речь идёт об устойчивой тенденции, которая объясняется прежде всего большей ответственностью женщин при принятии решения о рождении ребёнка.

«Женщины стали больше внимания уделять карьере, образованию», — считает эксперт.

Как прогнозирует Денисов, возраст и дальше будет расти.

Ранее сообщалось, что второго ребёнка чаще всего рожали женщины в 30 лет, третьего — в 31 год, четвёртого — в 33 года. Пятого ребёнка и последующих детей чаще всего рожали 34-летние россиянки.

Всего в 2018 году в России родилось 1,6 млн детей.

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