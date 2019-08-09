МЧС усилит группировку по тушению пожаров в Сибири

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В МЧС заявили об увеличении количества спасателей, которые будут принимать участие в тушении природных пожаров в Сибирском федеральном округе.
МЧС усилит группировку по тушению пожаров в Сибири
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«МЧС России продолжает наращивать группировку. 10 августа в
Красноярском крае ожидается прибытие студенческого корпуса
спасателей в количестве 100 человек», — говорится в сообщении.

Власти Красноярского края и Иркутской области обеспечат спасателей дополнительной тяжёлой техникой.

Кроме того, в МЧС сообщили о ликвидации 355 природных пожаров общей площадью более 1,2 млн га на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

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