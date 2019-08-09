МЧС усилит группировку по тушению пожаров в Сибири
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«МЧС России продолжает наращивать группировку. 10 августа в
Красноярском крае ожидается прибытие студенческого корпуса
спасателей в количестве 100 человек», — говорится в сообщении.
Власти Красноярского края и Иркутской области обеспечат спасателей дополнительной тяжёлой техникой.
Кроме того, в МЧС сообщили о ликвидации 355 природных пожаров общей площадью более 1,2 млн га на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.