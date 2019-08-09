В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы
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- globallookpress.com
Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно его данным, посетители кинотеатра не смогут проносить в кинозал взятую с собой еду, а также алкогольные и прохладительные напитки. Кроме того, запрету также подлежат крупногабаритные предметы и грязная одежда.
Данный запрет не распространяется на пищу, приобретённую непосредственно в кинотеатре.
В случае несоблюдения правил посещения кинотеатр будет вправе удалить нарушителя из зала или не допустить его к просмотру кинофильма.
Авторы инициативы утверждают, что посетитель имеет право на ознакомление с правилами посещения кинотеатра, в том числе и в интернете.