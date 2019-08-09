В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы

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В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы
  • ©Victor Dmitriev
  • globallookpress.com

Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно его данным, посетители кинотеатра не смогут проносить в кинозал взятую с собой еду, а также алкогольные и прохладительные напитки. Кроме того, запрету также подлежат крупногабаритные предметы и грязная одежда. 

Данный запрет не распространяется на пищу, приобретённую непосредственно в кинотеатре.

В случае несоблюдения правил посещения кинотеатр будет вправе удалить нарушителя из зала или не допустить его к просмотру кинофильма.

Авторы инициативы утверждают, что посетитель имеет право на ознакомление с правилами посещения кинотеатра, в том числе и в интернете. 

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