В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы

В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.

Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно его данным, посетители кинотеатра не смогут проносить в кинозал взятую с собой еду, а также алкогольные и прохладительные напитки. Кроме того, запрету также подлежат крупногабаритные предметы и грязная одежда.

Данный запрет не распространяется на пищу, приобретённую непосредственно в кинотеатре.

В случае несоблюдения правил посещения кинотеатр будет вправе удалить нарушителя из зала или не допустить его к просмотру кинофильма.

Авторы инициативы утверждают, что посетитель имеет право на ознакомление с правилами посещения кинотеатра, в том числе и в интернете.