Пострадавшие в ДТП на Кубани жители Подмосковья получат компенсации

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Жители Московской области, пострадавшие в ДТП под Новороссийском в Краснодарском крае, получат денежные компенсации, сообщает телеканал «360».
Пострадавшие в ДТП на Кубани жители Подмосковья получат компенсации
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«В зависимости от характера вреда, причинённого здоровью, предусмотрена следующая денежная выплата: при лёгкой тяжести — 200 тыс. рублей, а тяжёлой и средней степени — 500 тыс. рублей», — рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

По её словам, областные власти следят за ситуацией и помогут пострадавшим оформить документы на выплаты.

Вечером 7 августа на 16-м км автодороги Новороссийск — Керчь в Краснодарском крае произошла авария с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля.

После аварии 44 пострадавших были госпитализированы. В результате ДТП погибли три человека, в том числе два ребёнка.

СК возбудил уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет».

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