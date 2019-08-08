Задержан водитель попавшего в ДТП под Новороссийском автобуса

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Задержан 41-летний водитель автобуса, попавшего в ДТП в районе посёлка Верхнебаканский Краснодарского края. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Задержан водитель попавшего в ДТП под Новороссийском автобуса
  • РИА Новости

«В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По версии следствия, водитель автобуса превысил допустимую скорость движения и не уступил дорогу машине, имевшей преимущество.

Вечером 7 августа на 16-м км автодороги Новороссийск — Керчь в Краснодарском крае произошла авария с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля.

После аварии 44 человека были госпитализированы. В результате ДТП три человека погибли, в том числе два ребёнка.

СК возбудил уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет».

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