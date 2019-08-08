В Красноярском крае возбудили дело по факту незаконной рубки леса

Короткая ссылка
В Красноярском крае возбудили дело по факту обнаружения незаконной заготовки древесины, которая вырубалась под видом санитарной рубки якобы пострадавшего от пожара леса.
В Красноярском крае возбудили дело по факту незаконной рубки леса
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

По словам прокурора края Михаила Савчина, на местах, где осуществлялась «санитарная» рубка леса, установлено отсутствие следов пожара.

Следственный комитет возбудил против сотрудников бюджетного учреждения «Абанское лесничество» уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»).

29 июля и 1 августа было возбуждено пять уголовных дел по аналогичным фактам, добавил прокурор.

«Пока установлено, что незаконная рубка произведена на площади более 60 га. Причинённый государству ущерб составил минимум 32 млн рублей», — уточнил он.

Ранее в Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить