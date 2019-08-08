В Красноярском крае возбудили дело по факту незаконной рубки леса

В Красноярском крае возбудили дело по факту обнаружения незаконной заготовки древесины, которая вырубалась под видом санитарной рубки якобы пострадавшего от пожара леса.

По словам прокурора края Михаила Савчина, на местах, где осуществлялась «санитарная» рубка леса, установлено отсутствие следов пожара.

Следственный комитет возбудил против сотрудников бюджетного учреждения «Абанское лесничество» уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»).

29 июля и 1 августа было возбуждено пять уголовных дел по аналогичным фактам, добавил прокурор.

«Пока установлено, что незаконная рубка произведена на площади более 60 га. Причинённый государству ущерб составил минимум 32 млн рублей», — уточнил он.

Ранее в Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири.