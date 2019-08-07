В Госдуме рассказали подробности о мерах поддержки малообеспеченных семей с детьми

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН рассказала подробности о мерах поддержки малообеспеченных семей с детьми.

«Государство занимается предоставлением отдыха для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Помимо прочего, предоставляется горячее питание в школах. Важным шагом в этом вопросе является дотирование содержания детей в детских садах большинством муниципалитетов», — заявила она.

Как напомнила депутат, также принято решение о пособиях на первого и второго ребёнка. По словам Бессараб, если семья получает доход в размере, равном или ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи, то она имеет право на пособие в размере одного прожиточного минимума на ребёнка.

«Таким образом, на семью из трёх человек (мама, папа и маленький ребёнок) доход в 66 тыс. и ниже позволяет получить пособие в размере более 10 тыс. рублей», — пояснила депутат в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Она добавила, что рождение ребёнка должно быть радостным событием, а не поводом для ухудшения жизненных условий.

Ранее Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон, который позволяет большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребёнка за счёт изменения критерия нуждаемости.