В Нижегородской области вынесли приговор по делу о хищении 22 млн рублей из бюджета

В Нижегородской области вынесли приговор по делу о хищении 22 млн рублей из регионального бюджета, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

Виновными признаны два жителя Городецкого района. Они приговорены к шести и четырём с половиной годам колонии общего режима.

По имеющимся данным, с июля 2014 по апрель 2017 года мужчины создавали номинальные фирмы, деятельность которых велась только на бумаге. Документы с ложной информацией подавались в региональное Министерство промышленности, торговли и предпринимательства для получения грантов.

Подсудимые не признали вину. Вердикт в законную силу пока не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завели дело по факту хищения 29 млн рублей из медицинского центра.