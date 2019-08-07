В Нижегородской области вынесли приговор по делу о хищении 22 млн рублей из бюджета

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В Нижегородской области вынесли приговор по делу о хищении 22 млн рублей из регионального бюджета, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на областную прокуратуру.
В Нижегородской области вынесли приговор по делу о хищении 22 млн рублей из бюджета
  • РИА Новости

Виновными признаны два жителя Городецкого района. Они приговорены к шести и четырём с половиной годам колонии общего режима.

По имеющимся данным, с июля 2014 по апрель 2017 года мужчины создавали номинальные фирмы, деятельность которых велась только на бумаге. Документы с ложной информацией подавались в региональное Министерство промышленности, торговли и предпринимательства для получения грантов.

Подсудимые не признали вину. Вердикт в законную силу пока не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завели дело по факту хищения 29 млн рублей из медицинского центра.

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