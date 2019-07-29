В Тюменской области завели дело по факту хищения 29 млн рублей из медицинского центра

Главный бухгалтер и главный экономист тюменского медицинского центра обвиняются в хищении 29 млн рублей, сообщает URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру.

Проверка проведена после заявления регионального Департамента здравоохранения.

Оказалось, что в 2017—2018 годах главбух и главэкономист финансово-экономической службы медучреждения, действуя с другими лицами, необоснованно ежемесячно начисляли подчинённым доплаты к заработной плате. Средства передавались обратно руководству, которое распоряжалось ими по своему усмотрению.

Материалы проверки переданы в следственные органы. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Следствие продолжается.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в суд направлено уголовное дело против жителя Сочи, обвиняемого в хищении 32 млн рублей при строительстве многоэтажного дома.