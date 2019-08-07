Северный флот развернул «Бал» на полуострове в Баренцевом море

Военнослужащие Северного флота развернули пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бал» на полуострове Средний в Баренцевом море.

«Ракетный дивизион отдельной ракетно-артиллерийской бригады Северного флота, оснащённый новым противокорабельным береговым ракетным комплексом «Бал», развернул пусковые установки на полуострове Средний на побережье Баренцева моря», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Северного флота.

Отмечается, что в позиционном районе дивизион ракетчиков подготовит комплексы к ведению стрельбы по надводным целям и проведёт учения по нанесению ракетного удара по группировке кораблей условного противника.

Ранее сообщалось, что арктический отряд кораблей и судов Северного флота начал антитеррористические учения в районе Новой Земли.