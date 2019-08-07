Шойгу поручил за две недели завершить ремонт после взрывов под Ачинском

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил за две недели завершить ремонт в сёлах, которые пострадали от взрыва снарядов на складе в Ачинском районе Красноярского края.

«Министр обороны России генерал армии Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населённых пунктах Ачинского района Красноярского края», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.

Отмечается, что в первую очередь будут восстанавливаться объекты жилого фонда и социальной инфраструктуры.

«Все ремонтно-восстановительные работы в населённых пунктах Ачинского района Красноярского края будут завершены в течение двух недель», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на территории склада Центра материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа (ЦВО) под Ачинском, где произошёл пожар, начались ремонтно-восстановительные работы.