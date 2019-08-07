На складе под Ачинском начались ремонтно-восстановительные работы

На территории склада Центра материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа (ЦВО) под Ачинском, где произошёл пожар, начались ремонтно-восстановительные работы.

«На территории административно-хозяйственной базы склада МТО ЦВО в среду стартовали ремонтно-восстановительные работы. В населённый пункт завезены строительные материалы, стёкла, рубероид, цемент. Для проведения работ в Ачинский район переброшены электрики, сварщики, столяры, а также трактора и другая коммунальная техника», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

5 августа на складе в военной части, расквартированной в 5 км от посёлка Каменка в Красноярском крае, произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов. В результате инцидента погиб один человек, восемь пострадали.

Глава Красноярского края Александр Усс заявил, что последствия для населённых пунктов, пострадавших от взрывов на военном складе в Ачинском районе, минимальны.