Ил-76 Минобороны начали проливку территории склада под Ачинском

Самолёты Ил-76 Минобороны России начали сброс воды для проливки территории склада в посёлке Каменка Красноярского края, где ранее произошёл пожар.

«Ил-76 приступили к проливке территории, где был пожар. Самолёты взлетают с аэродрома Красноярска. Ил-76, сменяя друг друга, веерным способом будут сбрасывать по 42 тонны воды», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

6 августа самолётами Ил-76 для проливки территории склада было сброшено 294 тонны воды.

Ранее самолёт Ил-76 Минобороны России провёл разведку над территорией горевшего склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.

5 августа на складе в военной части, расквартированной в 5 км от посёлка Каменка в Красноярском крае, произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов. В результате инцидента погиб один человек, восемь пострадали.