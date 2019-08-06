Эксперт оценил конкурс «Танковый биатлон»

Корреспондент ТАСС Виктор Литовкин в беседе с Nation News оценил конкурс «Танковый биатлон» в подмосковном Алабине.

«Соревнования по вождению боевой машины, её обслуживанию, стрельбе по внезапно появляющимся целям — это всё элементы боевой подготовки танковых экипажей», — заявил он.

По его словам, чтобы попасть в конкурс, соревнуются все танковые экипажи России. Союзники по ОДКБ и военные из дружественных России стран тоже соревнуются, перед тем как приехать.

Кроме того, Литовкин напомнил, что, помимо «Танкового биатлона», в российской армии проводят соревнования и в других родах войск.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что «Танковый биатлон» проходит с 3 по 17 августа.