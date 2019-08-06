Подразделения противовоздушной обороны ЮВО отразили нападение условного противника

Подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа отразили нападение условного противника и прикрыли аэродромы базирования авиации от воздушного удара, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

В качестве условного противника выступили экипажи оперативно-тактической авиации. Они осуществляли маневрирование в воздухе, использовали комплексы радиопомех, выполняли полёт в плотных строевых порядках.

Согласно планам учений, авиация выводится из-под удара с аэродромов базирования в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму и передислоцируется на оперативные аэродромы в Астраханской области, Ставропольском крае и Северной Осетии.

С 6 по 16 августа 4-я армия ВВС и ПВО ЮВО проводит учения с привлечением более 100 самолётов и вертолётов.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о полевых тренировках ракетной бригады Западного военного округа на полигоне в Ленинградской области.