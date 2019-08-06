Интеграцию МЦК и радиальных железных дорог планируют завершить до конца года

Короткая ссылка
Интеграцию станций Московского центрального кольца и радиальных железных дорог планируют завершить до конца года.
Интеграцию МЦК и радиальных железных дорог планируют завершить до конца года
  • © mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Как рассказал Хуснуллин, работы по переносу железнодорожной платформы «Северянин» Ярославского направления ближе к станции МЦК «Ростокино» рассчитывают закончить к Дню города. Степень готовности составляет 92-93%.

Интеграцию станции МЦК «Лихоборы» и платформы НАТИ могут завершить досрочно. Изначально окончание работ было запланировано на I квартал 2020 года. На совещании 3 августа строителям дали поручение закончить их в 2019-м.

«Таким образом, интеграцию МЦК со всеми радиальными железными дорогами завершим этим годом», — заявил Хуснуллин.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить