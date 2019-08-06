Интеграцию МЦК и радиальных железных дорог планируют завершить до конца года

Интеграцию станций Московского центрального кольца и радиальных железных дорог планируют завершить до конца года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Как рассказал Хуснуллин, работы по переносу железнодорожной платформы «Северянин» Ярославского направления ближе к станции МЦК «Ростокино» рассчитывают закончить к Дню города. Степень готовности составляет 92-93%.

Интеграцию станции МЦК «Лихоборы» и платформы НАТИ могут завершить досрочно. Изначально окончание работ было запланировано на I квартал 2020 года. На совещании 3 августа строителям дали поручение закончить их в 2019-м.

«Таким образом, интеграцию МЦК со всеми радиальными железными дорогами завершим этим годом», — заявил Хуснуллин.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.