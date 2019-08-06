Из жилого дома в Оренбурге эвакуировали 20 человек из-за пожара

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Из жилого дома на улице Народной в Оренбурге эвакуировали 20 человек из-за пожара в подвале, сообщает RIA56.
Из жилого дома в Оренбурге эвакуировали 20 человек из-за пожара
  • РИА Новости

Информация о возгорании поступила 5 августа в 15:48. Сильное задымление двух подъездов не позволяло жителям самостоятельно покинуть квартиры.

Первые спасённые рассказали, что в подвале есть газовые баллоны. Резервуары охладили и вынесли в безопасное место.

На месте работали 33 человека и 10 единиц техники. Причина возгорания неизвестна, Проводится дознание.

В конце января Nation News передавал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.

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