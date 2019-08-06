Из жилого дома в Оренбурге эвакуировали 20 человек из-за пожара
- РИА Новости
Информация о возгорании поступила 5 августа в 15:48. Сильное задымление двух подъездов не позволяло жителям самостоятельно покинуть квартиры.
Первые спасённые рассказали, что в подвале есть газовые баллоны. Резервуары охладили и вынесли в безопасное место.
На месте работали 33 человека и 10 единиц техники. Причина возгорания неизвестна, Проводится дознание.
В конце января Nation News передавал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.