Из жилого дома в Оренбурге эвакуировали 20 человек из-за пожара

Из жилого дома на улице Народной в Оренбурге эвакуировали 20 человек из-за пожара в подвале, сообщает RIA56.

Информация о возгорании поступила 5 августа в 15:48. Сильное задымление двух подъездов не позволяло жителям самостоятельно покинуть квартиры.

Первые спасённые рассказали, что в подвале есть газовые баллоны. Резервуары охладили и вынесли в безопасное место.

На месте работали 33 человека и 10 единиц техники. Причина возгорания неизвестна, Проводится дознание.

В конце января Nation News передавал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.