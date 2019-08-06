Противолодочные Ту-142 выполнили плановый полёт над Тихим океаном

Дальние противолодочные самолёты Ту-142 выполнили полёт над Тихим океаном. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Два дальних противолодочных самолёта Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады», — цитирует сообщение Восточного военного округа ТАСС.

Самолёты сопровождались двумя истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ морской авиации, они были подняты с аэродрома Елизово (Камчатский край).

В марте два бомбардировщика Ту-160 ВКС России совершили плановый полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями.