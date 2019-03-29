В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160

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Два бомбардировщика Ту-160 ВКС России совершили плановый полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.
В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160
  • РИА Новости

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Как отмечается, на некоторых участках маршрута российские самолёты «сопровождали истребители F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании».

Ранее в Великобритании сообщили, что истребители ВВС сопровождали российские Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.

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