В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160

Два бомбардировщика Ту-160 ВКС России совершили плановый полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.

РИА Новости

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Как отмечается, на некоторых участках маршрута российские самолёты «сопровождали истребители F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании». Ранее в Великобритании сообщили, что истребители ВВС сопровождали российские Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.