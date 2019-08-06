В Якутии местные жители напали на водолазов после поисков тела утонувшей девочки

Четверо сотрудников якутской службы спасения заявили в полицию, что на них напали родственники утонувшей девочки. Об этом сообщил RT начальник водолазной службы ГКУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» Игорь Мартемьянов.

Как рассказал RT Мартемьянов, конфликт произошёл в Хангаласском улусе Якутии, где во время купания в реке утонули двое малолетних детей.

«Тело одной девочки нашли почти сразу, а вот вторую течением отнесло на глубину», — пояснил начальник водолазной службы.

По словам спасателя, из-за сильного течения и нулевой видимости на дне реки сразу найти тело сотрудники спасательного отряда не смогли.

Тогда родственники наняли частных водолазов, чтобы обследовать дно Лены. Частникам удалось поднять тело ребёнка на поверхность. После доставки тела на берег родные утонувших детей начали обвинять в бездействии сотрудников службы спасения, которые работали ниже по течению.

«Наших ребят встретили на берегу человек 20. Родные девочек и их друзья, приехавшие из Якутска. Сначала они просто говорили, что мои ребята специально не искали девочку, а потом стали распускать руки. Одному даже медицинская помощь понадобилась», — рассказал Мартемьянов.

В итоге четверо сотрудников службы спасения обратились с заявлением в МВД по факту побоев и оскорблений.

Кроме того, профсоюз Службы спасения Якутии обратился с открытым письмом в правительство республики, МВД и прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации с точки зрения закона.

По словам руководителя отряда, полиция начала проверку по факту обращения водолазов.