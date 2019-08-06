В Курганской области завели дело по факту фиктивного трудоустройства в детсад

В Шадринске завели уголовное дело против заведующей детского сада, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря управления МВД России по Курганской области Анжелику Полунину.

РИА Новости

«За счёт фиктивного трудоустройства она похитила более 80 тыс. рублей», — заявила Полунина. По её словам, ведётся следствие. Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане завели дело о служебном подлоге в образовательном учреждении.