В Курганской области завели дело по факту фиктивного трудоустройства в детсад

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В Шадринске завели уголовное дело против заведующей детского сада, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря управления МВД России по Курганской области Анжелику Полунину.
В Курганской области завели дело по факту фиктивного трудоустройства в детсад
  • РИА Новости

«За счёт фиктивного трудоустройства она похитила более 80 тыс. рублей», — заявила Полунина.

По её словам, ведётся следствие.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане завели дело о служебном подлоге в образовательном учреждении.

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