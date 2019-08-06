Соловьёв отреагировал на слова Коломойского о переговорах по работе

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Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал заявление украинского бизнесмена Игоря Коломойского, рассказавшего ранее, что российскому журналисту предлагали работу на украинском телеканале «1+1».
Соловьёв отреагировал на слова Коломойского о переговорах по работе
  • РИА Новости

Как он отметил в беседе с РБК, слова предпринимателя не соответствуют действительности. В частности, он опроверг информацию, что якобы его двоюродный брат и товарищ Коломойского Александр Шапиро вёл с ним переговоры в Израиле по этому вопросу.

Соловьёв заявил, что незнаком с Александром Шапиро, о котором говорил бизнесмен.

«Анатолий Подобрянский из Днепропетровска звонил и говорил с моей мамой лет десять назад. Он какой-то мой дальний родственник, но не двоюродный брат точно», — сказал он.

Вместе с тем телеведущий добавил, что никогда не сталкивался с проблемами в России, о которых заявил Коломойский.

Ранее Соловьёв в своём Twitter выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский «обижен» на российского лидера Владимира Путина.

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