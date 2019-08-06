Водолазы ЧФ провели учения по спасению аварийной подлодки

Водолазы Черноморского флота провели учения по спасению аварийной подлодки, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

По его словам, плановые учебные спуски проводятся на глубоководном водолазном полигоне в районе Севастополя.

Под водой военнослужащие отрабатывают типовые действия по оказанию помощи. В качестве тренажёра используется макет эпроновской выгородки субмарины, передаёт kp.ru.

К занятиям привлечены около 50 водолазов. Тренировки продлятся до конца недели.

Ранее сообщалось, что морской тральщик «Ковровец» Черноморского флота провёл учения в Средиземном море.