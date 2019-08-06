Водолазы ЧФ провели учения по спасению аварийной подлодки
- РИА Новости
По его словам, плановые учебные спуски проводятся на глубоководном водолазном полигоне в районе Севастополя.
Под водой военнослужащие отрабатывают типовые действия по оказанию помощи. В качестве тренажёра используется макет эпроновской выгородки субмарины, передаёт kp.ru.
К занятиям привлечены около 50 водолазов. Тренировки продлятся до конца недели.
Ранее сообщалось, что морской тральщик «Ковровец» Черноморского флота провёл учения в Средиземном море.