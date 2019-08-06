Водолазы ЧФ провели учения по спасению аварийной подлодки

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Водолазы Черноморского флота провели учения по спасению аварийной подлодки, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
Водолазы ЧФ провели учения по спасению аварийной подлодки
  • РИА Новости

По его словам, плановые учебные спуски проводятся на глубоководном водолазном полигоне в районе Севастополя.

Под водой военнослужащие отрабатывают типовые действия по оказанию помощи. В качестве тренажёра используется макет эпроновской выгородки субмарины, передаёт kp.ru.

К занятиям привлечены около 50 водолазов. Тренировки продлятся до конца недели.

Ранее сообщалось, что морской тральщик «Ковровец» Черноморского флота провёл учения в Средиземном море.

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