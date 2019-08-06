Структура ФСБ получила право инициировать блокировку сайтов

Короткая ссылка
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, создан ФСБ) вошёл в число компетентных организаций при Координационном центре доменов .RU/.РФ, что даёт ему право инициировать блокировку сайтов.
Структура ФСБ получила право инициировать блокировку сайтов
  • © Silas Stein / DPA
  • globallookpress.com

«НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения, отслеживанием активности бот-сетей и других компьютерных атак, которые проводятся с использованием российских национальных доменов», — сообщил Андрей Воробьёв, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Также отмечается, что НКЦКИ будет бороться с использованием национальных доменов для осуществления компьютерных атак на информационные ресурсы России. 

В июне в Кремле отказались комментировать сообщения о том, что ФСБ запросила у «Яндекса» ключи шифрования. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить