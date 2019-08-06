Структура ФСБ получила право инициировать блокировку сайтов
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- globallookpress.com
«НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения, отслеживанием активности бот-сетей и других компьютерных атак, которые проводятся с использованием российских национальных доменов», — сообщил Андрей Воробьёв, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ.
Также отмечается, что НКЦКИ будет бороться с использованием национальных доменов для осуществления компьютерных атак на информационные ресурсы России.
В июне в Кремле отказались комментировать сообщения о том, что ФСБ запросила у «Яндекса» ключи шифрования.