Структура ФСБ получила право инициировать блокировку сайтов

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, создан ФСБ) вошёл в число компетентных организаций при Координационном центре доменов .RU/.РФ, что даёт ему право инициировать блокировку сайтов.

«НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения, отслеживанием активности бот-сетей и других компьютерных атак, которые проводятся с использованием российских национальных доменов», — сообщил Андрей Воробьёв, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Также отмечается, что НКЦКИ будет бороться с использованием национальных доменов для осуществления компьютерных атак на информационные ресурсы России.

В июне в Кремле отказались комментировать сообщения о том, что ФСБ запросила у «Яндекса» ключи шифрования.