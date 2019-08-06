Интенсивность паводка в Магаданской области стала рекордной за 80 лет

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Интенсивность паводка на Колымском и Усть-Среднеканском водохранилищах в Магаданской области стала рекордной с 1939 года.
Интенсивность паводка в Магаданской области стала рекордной за 80 лет
  • РИА Новости

«Такого паводка на Колымском и Усть-Среднеканском водохранилищах не было с 1939 года. Утром 6 августа приток воды составил 11 тыс. кубометров в секунду. Такой максимум бывает раз в сто лет», — приводит ТАСС слова начальника отдела водных ресурсов по региону Ленского бассейнового водного управления Росводресурсов Ларисы Мальковой.

Она добавила, что паводковая ситуация остаётся очень сложной.

Ранее сообщалось, что власти Хабаровского края приняли решение распространить режим ЧС на все районы региона из-за паводков.

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