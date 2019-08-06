Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках

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Общероссийский профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания просит увеличить размер суточных выплат во время командировок, пишет газета «Известия», ссылаясь на обращение профсоюза в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
  • РИА Новости

Как сообщается, соответствующее письмо было подписано зампредом Федерации независимых профсоюзов Ниной Кузьминой, которая отметила, что в настоящее время чиновникам «приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни».

Суточная выплата сотрудникам федеральных ведомств за каждый день пребывания в служебной командировке к данному моменту составляет 100 рублей.

«100 рублей — это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды», — заявил председатель профсоюза работников госучреждений Николай Водянов.

При этом он не указал, какой суточный лимит средств необходим чиновникам в командировках.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей трёхстороннюю комиссию, подтвердили получение письма.

В марте в Минфине заявляли, что власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, в результате которой в следующем году число сотрудников территориальных органов власти сократят на 5%. 

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