Экс-глава аэропорта Якутска приговорён к девяти годам колонии

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Якутский городской суд во вторник, 6 августа, приговорил бывшего генерального директора международного аэропорта Якутск Николая Местникова к девяти годам колонии строгого режима за полученные им взятки на сумму 27 млн рублей.
Экс-глава аэропорта Якутска приговорён к девяти годам колонии
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«Суд приговорил Местникова к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил штраф в 10 млн рублей. Помимо того, ему запрещено занимать руководящие должности на четыре года (после освобождения)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Якутского городского суда.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

Ранее сообщалось, что начальник уголовного розыска УМВД Приморского края Андрей Миляев задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями, в результате которого он получил 5 млн рублей.

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