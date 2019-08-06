На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь 

Из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических правил закрыт детский палаточный лагерь на берегу Байкала.

«В Прибайкальском районе Бурятии судебные приставы приостановили на 90 суток работу палаточного лагеря «Вместе», расположенного на берегу Байкала в местности Безымянка. В ходе внеплановой проверки надзорных органов в лагере были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил», — приводит РИА Новости сообщение Управления судебных приставов республики.

Отмечается, что одним из грубых нарушений стал факт отсутствия бутилированной воды для приготовления пищи.

Ранее сообщалось, что более 300 человек эвакуировали из детских лагерей на Кубани из-за непогоды.