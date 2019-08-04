Более 300 человек эвакуировали из детских лагерей на Кубани из-за непогоды

Более 300 человек эвакуировали из двух детских оздоровительных лагерей в Славянском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что решение об эвакуации последовало после объявления экстренных предупреждений, связанных с непогодой и формированием смерчей в акватории Чёрного моря.

«В целях превентивных мероприятий проведена эвакуация из детского оздоровительного лагеря «Ровесник» — 90 детей, 25 взрослых, из детского оздоровительного лагеря «Лебяжий берег» — 160 детей, 54 взрослых», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Как сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Сочи, утром и днём 4 августа на курорте пройдут сильные дожди с грозой. Порывы ветра могут достигать 12—17 м/с.





