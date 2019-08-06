Все погибшие в ДТП под Рязанью являются гражданами Таджикистана

В ГИБДД сообщили, что все погибшие в ДТП с участием микроавтобуса под Рязанью являются гражданами Таджикистана.

«По предварительным данным, все пассажиры микроавтобуса были гражданами Таджикистана. Микроавтобус передвигался с российскими номерами, зарегистрирован на частное лицо», — приводит ТАСС сообщение ГИБДД.

Ранее сообщалось, что микроавтобус Mercedes Vito, попавший в ДТП на трассе М5 в Рязанской области, выполнял частную перевозку людей.

По предварительным данным, семь человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса и внедорожника в Рязанской области.

Авария произошла около 05:00 мск в Сасовском районе.