Все погибшие в ДТП под Рязанью являются гражданами Таджикистана

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В ГИБДД сообщили, что все погибшие в ДТП с участием микроавтобуса под Рязанью являются гражданами Таджикистана.

«По предварительным данным, все пассажиры микроавтобуса были гражданами Таджикистана. Микроавтобус передвигался с российскими номерами, зарегистрирован на частное лицо», — приводит ТАСС сообщение ГИБДД.

Ранее сообщалось, что микроавтобус Mercedes Vito, попавший в ДТП на трассе М5 в Рязанской области, выполнял частную перевозку людей.

По предварительным данным, семь человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса и внедорожника в Рязанской области. 

Авария произошла около 05:00 мск в Сасовском районе.

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