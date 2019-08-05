В Краснодарском крае перед судом предстанет бывший врач по делу о смерти восьмилетней пациентки

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В Анапе перед судом предстанет бывший врач по делу о смерти восьмилетней пациентки, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
В Краснодарском крае перед судом предстанет бывший врач по делу о смерти восьмилетней пациентки
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в ночь на 15 мая 2018 года в детской городской клинической больнице.

По версии следователей, анестезиолог-реаниматолог, находившийся на дежурстве, провёл ненадлежащий осмотр ребёнка, поступившего в приёмное отделение в тяжёлом состоянии, и поставил неверный диагноз.

«В результате малолетняя девочка не получила своевременного и необходимого лечения, что привело к прогрессированию имеющегося заболевания», — говорится в сообщении на сайте краевой прокуратуры. Пациентка скончалась 16 мая.

Уголовное дело передано в Анапский городской суд для рассмотрения по существу.

В 2018 году Nation News сообщало, что в Архангельской области врача-нейрохирурга признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

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