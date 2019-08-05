В Подмосковье оценили готовность объектов ЖКХ к зиме
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- РИА Новости
Данный показатель выше планового на 10%.
Лидируют Электросталь (87%), Жуковский (85%), Домодедово (83%), Черноголовка (82%), Коломна (82%), Балашиха (78%).
К началу нового сезона нужно подготовить около 2,5 тыс. котельных, 11 тыс. км теплосетей, более 30 тыс. км водопроводных и канализационных сетей. Также будет сформировано около 50 тонн твёрдого и жидкого топлива.
Ранее URA.RU сообщало, что министр энергетики России Александр Новак оценил подготовку регионов Уральского федерального округа к осенне-зимнему периоду.