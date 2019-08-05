В Подмосковье оценили готовность объектов ЖКХ к зиме

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Вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов заявил, что готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду оценивается в 70%. Об этом сообщает телеканал «360».
В Подмосковье оценили готовность объектов ЖКХ к зиме
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Данный показатель выше планового на 10%.

Лидируют Электросталь (87%), Жуковский (85%), Домодедово (83%), Черноголовка (82%), Коломна (82%), Балашиха (78%).

К началу нового сезона нужно подготовить около 2,5 тыс. котельных, 11 тыс. км теплосетей, более 30 тыс. км водопроводных и канализационных сетей. Также будет сформировано около 50 тонн твёрдого и жидкого топлива.

Ранее URA.RU сообщало, что министр энергетики России Александр Новак оценил подготовку регионов Уральского федерального округа к осенне-зимнему периоду.

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