В Подмосковье оценили готовность объектов ЖКХ к зиме

Вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов заявил, что готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду оценивается в 70%. Об этом сообщает телеканал «360».

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РИА Новости

Данный показатель выше планового на 10%. Лидируют Электросталь (87%), Жуковский (85%), Домодедово (83%), Черноголовка (82%), Коломна (82%), Балашиха (78%). К началу нового сезона нужно подготовить около 2,5 тыс. котельных, 11 тыс. км теплосетей, более 30 тыс. км водопроводных и канализационных сетей. Также будет сформировано около 50 тонн твёрдого и жидкого топлива. Ранее URA.RU сообщало, что министр энергетики России Александр Новак оценил подготовку регионов Уральского федерального округа к осенне-зимнему периоду.