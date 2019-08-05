Трём фигурантам дела о разбое с участием сотрудников ФСБ продлён арест

Московский гарнизонный военный суд продлил арест трём фигурантам уголовного дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ на три месяца.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей до 11 ноября», — цитирует ТАСС постановление судьи.

Таким образом, в СИЗО до 11 ноября останутся сотрудник столичного УФНС Дмитрий Чиквин, сотрудник спецподразделения «Альфа» Владимир Урусов и бывший сотрудник прокуратуры Константин Жаров.

Ранее один из задержанных спецназовцев раскрыл детали преступления. В июле стало известно о задержании сотрудников ФСБ по делу о разбое.