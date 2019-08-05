Генпрокуратура назвала причины распространения лесных пожаров в Сибири

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Распространение лесных пожаров в Сибири произошло из-за волокиты чиновников и несвоевременного реагирования на возникающие очаги возгорания, заявил представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов.
Генпрокуратура назвала причины распространения лесных пожаров в Сибири
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«В нарушение ст. 51 Лесного кодекса России в ряде регионов уполномоченными органами государственной власти должным образом не организовывались мероприятия по локализации и ликвидации лесных пожаров», — цитирует его ТАСС.

В качестве примера Федосов привёл ситуацию в Иркутской области, где из-за волокиты министерства лесного комплекса не были привлечены необходимые силы для тушения природных пожаров в регионе, что привело к многократному увеличению площади возгорания.

«В Иркутской области прокурорами устанавливались факты... отражения недостоверных сведений о площади возгорания, расстоянии до населённых пунктов, искажения данных о времени ликвидации пожаров», — подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

По его словам, прокуроры районов проводят дополнительные проверки в других регионах для выявления причин распространения природных пожаров, а также оценки действий чиновников.

Федосов напомнил, что в первом полугодии 2019 года ведомство уже выявило 27,3 тыс. нарушений законодательства в сфере лесопользования.

Ранее в МЧС в качестве возможной причины возникновения природных пожаров в Сибири назвали неосторожное обращение с огнём.

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