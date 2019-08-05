Банк «Открытие» опроверг сообщения об утечке данных в «Бинбанке»

Пресс-служба банка «Открытие» заявила, что информация СМИ об утечке данных клиентов входящего в состав этой финансовой организации «Бинбанка» не соответствует действительности.

«Эта информация не соответствует действительности. Нет никаких подтверждений того, что база, о которой пишет газета «Коммерсантъ», имеет какое-то отношение к клиентам «Бинбанка», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock сообщала, что в сети была выставлена на продажу база данных 70 тыс. клиентов «Бинбанка».

В Роскомнадзоре, комментируя эту информацию, потребовали разъяснений ситуации от банка «Открытие», к которому в рамках санации был присоединён «Бинбанк».