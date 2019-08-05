Банк «Открытие» опроверг сообщения об утечке данных в «Бинбанке»

Короткая ссылка
Пресс-служба банка «Открытие» заявила, что информация СМИ об утечке данных клиентов входящего в состав этой финансовой организации «Бинбанка» не соответствует действительности. 
Банк «Открытие» опроверг сообщения об утечке данных в «Бинбанке»
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Эта информация не соответствует действительности. Нет никаких подтверждений того, что база, о которой пишет газета «Коммерсантъ», имеет какое-то отношение к клиентам «Бинбанка», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock сообщала, что в сети была выставлена на продажу база данных 70 тыс. клиентов «Бинбанка».

В Роскомнадзоре, комментируя эту информацию, потребовали разъяснений ситуации от банка «Открытие», к которому в рамках санации был присоединён «Бинбанк». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить